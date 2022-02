Caçadores desaparecem em área de mata no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou reforço policial para o município de Urucará (a 261 quilômetros de Manaus), para apoiar nas buscas de três caçadores que desapareceram em área de mata. Na manhã deste sábado (12/02), o prefeito de Urucará, Enrico Falabella, foi recebido na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) pelo secretário-executivo da SSP-AM, coronel PM Anézio Paiva e pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), coronel QOBM Muniz.

Continua depois da Publicidade

Para apoiar as buscas dos desaparecidos, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansur, determinou o envio de 14 homens, entre nove bombeiros, três policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM), além de dois agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), que levam a aeronave Petrel para sobrevoar, por cinco dias, a região que os caçadores desapareceram.

A SSP-AM também conta com apoio do Comando Militar da Amazônia (CMA). O 4º Batalhão de Aviação do Exército, Esquadrão Coronel Ricardo Pavanello (4º BAvEx) disponibilizou o helicóptero Black Hawk para transportar parte do reforço e sobrevoar a região neste sábado (12/02).

Desaparecimento – De acordo com Falabella, os três homens estão desaparecidos há uma semana. Na manhã do último sábado (05/02), o trio saiu da comunidade Buçuzal, na zona rural de Urucará para caçar, mas não retornou para casa. A Prefeitura teve conhecimento do desaparecimento dos três homens no dia seguinte, domingo (06/02), quando foram iniciadas as buscas.

Continua depois da Publicidade

O prefeito disse que enviou materiais para ajudar nas buscas dos caçadores e pediu apoio do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 25 agentes, levantados pela Prefeitura de Urucará, deram apoio até esta sexta-feira (11/02). Eles percorreram mais de 100 quilômetros, mas não encontraram os três caçadores.

“Infelizmente, ainda não encontramos. Durante as buscas, encontramos alguns pertences deles, como espingarda, sandálias, facão. Por conta disso, procurei apoio da Secretaria de Segurança Pública para que aumentasse o efetivo, pedimos apoio aéreo e fomos atendido. Fico muito feliz pelo apoio dado pela SSP-AM que, de imediato, nos recebeu, além do apoio do Exército Brasileiro e Corpo de Bombeiros”, disse.