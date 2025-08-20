Cacique é atacado por onça em área de floresta no sul do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um cacique de 43 anos foi atacado por uma onça no último domingo (17), em uma área de floresta próxima à Aldeia Aldeinha, no Rio Tumiã, município de Lábrea, no sul do Amazonas. O episódio mobilizou uma grande operação de resgate, que contou com atendimento emergencial em terra e transporte aéreo até uma unidade hospitalar.

De acordo com informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o líder indígena sofreu ferimentos na região da cabeça, mas manteve-se consciente durante todo o processo de resgate. Ele foi levado inicialmente de barco até encontrar a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), que prestou os primeiros socorros. Na ocasião, o paciente apresentava sangramento intenso, pressão arterial elevada e dificuldades para respirar. Foram aplicados curativos, medicação e soro para estabilizar o quadro.

Por volta das 15h, o cacique chegou à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) do Polo Tumiã, onde permaneceu em monitoramento até a chegada da aeronave de resgate. Pouco antes das 16h, a remoção aérea foi realizada com o apoio de duas médicas do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Médio Rio Purus).

O helicóptero transportou o paciente até o Hospital Regional de Lábrea, onde recebeu atendimento imediato e permanece internado. Segundo a Sesai, o estado de saúde é estável, e o acompanhamento está sendo realizado em conjunto com a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai).

O caso chama atenção para os riscos enfrentados por comunidades indígenas que vivem em áreas de mata fechada na Amazônia, onde encontros com animais de grande porte, como a onça, ainda representam uma ameaça real ao cotidiano.