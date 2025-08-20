A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Cacique é atacado por onça em área de floresta no sul do Amazonas

Líder indígena foi socorrido por equipes de saúde, transferido de helicóptero e segue internado em estado estável no Hospital Regional de Lábrea.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 19:29

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  Um cacique de 43 anos foi atacado por uma onça no último domingo (17), em uma área de floresta próxima à Aldeia Aldeinha, no Rio Tumiã, município de Lábrea, no sul do Amazonas. O episódio mobilizou uma grande operação de resgate, que contou com atendimento emergencial em terra e transporte aéreo até uma unidade hospitalar.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o líder indígena sofreu ferimentos na região da cabeça, mas manteve-se consciente durante todo o processo de resgate. Ele foi levado inicialmente de barco até encontrar a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI), que prestou os primeiros socorros. Na ocasião, o paciente apresentava sangramento intenso, pressão arterial elevada e dificuldades para respirar. Foram aplicados curativos, medicação e soro para estabilizar o quadro.

Por volta das 15h, o cacique chegou à Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) do Polo Tumiã, onde permaneceu em monitoramento até a chegada da aeronave de resgate. Pouco antes das 16h, a remoção aérea foi realizada com o apoio de duas médicas do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Médio Rio Purus).

PUBLICIDADE

Leia também: Aldenor Lima e Rodrigo Guedes, que já pediram a cassação um do outro, agora integram o mesmo bloco político na CMM

O helicóptero transportou o paciente até o Hospital Regional de Lábrea, onde recebeu atendimento imediato e permanece internado. Segundo a Sesai, o estado de saúde é estável, e o acompanhamento está sendo realizado em conjunto com a Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai).

O caso chama atenção para os riscos enfrentados por comunidades indígenas que vivem em áreas de mata fechada na Amazônia, onde encontros com animais de grande porte, como a onça, ainda representam uma ameaça real ao cotidiano.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Crimes são coagir processo e tentar abolir Estado de Direito.

há 9 minutos

Amazonas

Cientistas da Amazônia entregam carta com soluções ambientais à Janja e ao presidente da COP30 em Manaus

O encontro ocorreu na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a presença de mais de 200 representantes.

há 26 minutos

Brasil

Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Ordem de Alexandre de Moraes leva Polícia Federal a cumprir busca e apreensão contra o pastor.

há 42 minutos

Polícia

Detento é encontrado morto em presídio de Manaus

Secretaria de Administração Penitenciária informou que perícia preliminar não encontrou sinais de violência.

há 47 minutos

Amazonas

Seis prefeitos do Amazonas são alvo de representações do MPC por negligência ambiental e financeira

São 16 prefeitos do interior que passaram a ser investigados em pouco mais de uma semana por omissão de políticas relacionadas ao clima.

há 49 minutos