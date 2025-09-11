Cadela “vira gato” e é resgatada de telhado pelos bombeiros em Parintins

Notícias do Amazonas – Um chamado inusitado mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) em Parintins (a 369 km de Manaus), na noite de quarta-feira (10/09). A cadela Pretinha resolveu “virar gato” e subiu no telhado de uma casa na rua Manicoré, bairro Palmares, deixando moradores em alerta. O acionamento ocorreu por volta das 20h, e uma equipe foi imediatamente deslocada ao endereço, onde confirmou a situação.

PUBLICIDADE

“O primeiro pensamento foi de que pudesse haver engano, por ser à noite; talvez fosse um gato. Mas, chegando ao local, constatamos que a informação era verdadeira”, relatou o tenente Benoliel, que coordenou a ocorrência. Segundo os solicitantes, Pretinha estava no telhado desde as 18h.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

PUBLICIDADE

Participaram do atendimento quatro militares e uma viatura do CBMAM. De início, a estratégia era realizar o resgate com cambão e cordas, já que a estrutura do telhado era frágil e impedia a circulação segura dos bombeiros. Após algumas tentativas sem sucesso, a equipe improvisou uma pequena ponte de madeira para ligar o ponto onde a cadela estava a um telhado mais baixo, onde seria possível concluir o resgate manualmente.

“Quando finalizamos a ponte, ela imediatamente entendeu que aquele era o caminho de saída. Com muita habilidade, conseguiu se equilibrar, atravessar até o telhado mais baixo e, em seguida, descer ao chão”, contou o tenente. A operação terminou sem feridos, e Pretinha foi entregue aos responsáveis.

O CBMAM reforça que, em situações semelhantes, a população deve evitar subir em telhados ou estruturas frágeis e acionar o 193, canal oficial de emergências.