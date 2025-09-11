A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Cadela “vira gato” e é resgatada de telhado pelos bombeiros em Parintins

Equipe do CBMAM improvisa ponte de madeira e conclui resgate com segurança após duas horas de permanência do animal no telhado.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 22:40

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  Um chamado inusitado mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) em Parintins (a 369 km de Manaus), na noite de quarta-feira (10/09). A cadela Pretinha resolveu “virar gato” e subiu no telhado de uma casa na rua Manicoré, bairro Palmares, deixando moradores em alerta. O acionamento ocorreu por volta das 20h, e uma equipe foi imediatamente deslocada ao endereço, onde confirmou a situação.

PUBLICIDADE

“O primeiro pensamento foi de que pudesse haver engano, por ser à noite; talvez fosse um gato. Mas, chegando ao local, constatamos que a informação era verdadeira”, relatou o tenente Benoliel, que coordenou a ocorrência. Segundo os solicitantes, Pretinha estava no telhado desde as 18h.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

PUBLICIDADE

Participaram do atendimento quatro militares e uma viatura do CBMAM. De início, a estratégia era realizar o resgate com cambão e cordas, já que a estrutura do telhado era frágil e impedia a circulação segura dos bombeiros. Após algumas tentativas sem sucesso, a equipe improvisou uma pequena ponte de madeira para ligar o ponto onde a cadela estava a um telhado mais baixo, onde seria possível concluir o resgate manualmente.

“Quando finalizamos a ponte, ela imediatamente entendeu que aquele era o caminho de saída. Com muita habilidade, conseguiu se equilibrar, atravessar até o telhado mais baixo e, em seguida, descer ao chão”, contou o tenente. A operação terminou sem feridos, e Pretinha foi entregue aos responsáveis.

O CBMAM reforça que, em situações semelhantes, a população deve evitar subir em telhados ou estruturas frágeis e acionar o 193, canal oficial de emergências.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima abre 2ª Feira de Negócios e Inovação da Afeam com expectativa de movimentar R$ 10 milhões

Feira oferece crédito, renegociação, capacitações e conexões entre empreendedores, investidores e instituições, com entrada solidária e certificação.

há 22 minutos

Manaus

Greve por atraso salarial causa superlotação e corridas acima de R$ 100 em Manaus

Operação retorna de forma parcial após dia de greve por salários atrasados.

há 48 minutos

Brasil

Veja vídeo: Casal é flagrado fazendo sexo na praia de Iracema

Artigo 233 do Código Penal prevê detenção e multa por ato obsceno em local público.

há 1 hora

Polícia

Homem é preso em Manaus por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Após descumprir medidas protetivas e reiterar ameaças, suspeito de 64 anos se apresentou à polícia.

há 2 horas

Brasil

Bolsonaro e aliados ficam inelegíveis por 8 anos e perda de cargos é decretada pelo STF

Decisão inédita atinge ex-presidente, generais, ex-ministros e ex-ajudantes de ordens.

há 2 horas