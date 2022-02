Café à base de caroço do açaí é produzido no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os fãs de café ganharam uma nova formulação da bebida, projeto apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), uniu sustentabilidade e inovação ao produzir um café, a partir de caroços do açaí. Chamado de “Cafessai da Amazônia” o produto é ideal para pessoas que buscam uma alimentação saudável com zero cafeína e glúten, além de ser rico em nutrientes.

O projeto é apoiado pela primeira edição do Programa Centelha Amazonas, realizado pelo Governo do Estado, via Fapeam, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), voltado para estimular o empreendedorismo inovador e a geração de empresas de base tecnológicas, a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do Amazonas.

O novo conceito de café foi pensado diante do desperdício de caroços de açaí e na possibilidade de desenvolvimento sustentável que o produto poderia trazer para a região. O item é elaborado numa produção artesanal, com sementes de açaí torradas e moídas, com sabor e aspecto similares ao café.

Segundo a coordenadora do projeto, a empreendedora Ângela Maria Rocha, o caroço do açaí é rico em cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio e zinco, além de apresentar baixo valor calórico, podendo ser consumido quente ou gelado.

“Nosso objetivo é apresentar ao público nacional e estrangeiro um produto natural, proporcionando satisfação nas diferentes formas sensoriais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país, através de práticas ecologicamente corretas e economicamente viáveis. O café de açaí veio para valorizar esses resíduos, possibilitando destinação mais adequada, melhorando a economia da região e transferindo renda extra aos produtores e batedores de açaí”, disse.

O produto já pode ser encontrado em diversos empórios de Manaus, além de ser comercializado em sites parceiros para todo o Brasil, e exportado para outros países.

“Começamos com um sonho, hoje temos um propósito de levar os sabores da Amazônia para o mundo. Temos lojas parceiras no interior do Amazonas, e nos estados de Roraima e Rondônia”, comemorou.

Conforme a empreendedora, para atrair o mercado, a empresa também está em busca da certificação orgânica, com meta de firmar parcerias, além disso, o apoio do Governo do Amazonas, por meio Fapeam, transformou o seu empreendimento, uma vez que o recurso do Centelha possibilitou projetar e expandir o negócio.

“A Fapeam veio nos proporcionar mais do que um aporte financeiro, nos fez fazer uma imersão no mundo do conhecimento, incentivando, ensinando, questionando e aprimorando os propósitos do negócio, assim como nos dá a oportunidade de participar de eventos para adquirir conhecimento e fazer novos negócios”, disse.

Centelha 2 – Para fomentar ideias inovadoras no Amazonas o Programa Centelha 2 recebe inscrições on-line e gratuitas até 16 de março, por meio do site https://am2.programacentelha.com.br. O edital irá apoiar 50 propostas de inovação com até R$ 60 mil, por projeto, para a geração de empresas de base tecnológicas, além de ofertar Bolsas de Fomento Tecnológico Extensão Inovadora concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

“Para o nosso negócio este Programa Centelha faz jus ao seu nome de turbinar os negócios com melhores recursos, o que nos ajudará a levar os sabores da Amazônia para o Mundo”, finalizou a Ângela Maria.

Confira o edital do Programa Centelha II Amazonas: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0142021-programa-nacional-de-apoio-a-geracao-de-empreendimentos-inovadores-programa-centelha-2/