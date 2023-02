Café de Realidade, em Humaitá, garante aumento da produção com a chegada de novos equipamentos

Redação AM POST*

A chegada de novos equipamentos para a produção de café no Distrito de Realidade, localizado a 98 quilômetros da sede do município de Humaitá, no sul do Amazonas, é uma notícia animadora para os produtores da região. Graças à emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Péricles (PL), os produtores de café poderão contar com um torrador e um descascador metálico que irão auxiliar no seu trabalho. O equipamento foi recebido nesta quarta (9) pela Associação dos Produtores.

Atualmente, os produtores da região possuem 600 mil plantas distribuídas em 200 hectares, divididas entre 60 famílias. O torrador de café possui moinho, é alimentado a gás e acionado por motor elétrico, além de possuir um resfriador manual. Já o descascador é um equipamento fundamental para preparar um bom lote de café e extrair o melhor proveito dele.

O senhor Norberto Lauret, um dos produtores de café, destacou a importância dos novos equipamentos para o setor e agradeceu o trabalho do deputado Delegado Péricles. “É impressionante o que está acontecendo aqui no distrito, graças ao Deputado Delegado Péricles. O nosso sonho hoje está se concretizando. Estamos recebendo hoje esse maquinário e todos nós, nossa família, muito felizes com essa conquista”, disse Lauret. Segundo ele, outra emenda do deputado em 2022 garantiu a compra de uma secadora de café, que impulsionou a produção e resultou em mais vendas, melhorando a vida de todas as famílias da região.

O deputado Delegado Péricles afirmou que continuará atuando para aprimorar a produção do café e outros segmentos do setor primário, seja em Humaitá ou em outros municípios. “É uma satisfação imensa ver meu trabalho colaborando com o desenvolvimento do setor primário da região. Meu objetivo sempre foi apoiar os agricultores e garantir que eles tenham condições de produzir grãos de qualidade e comercializá-los de forma justa. Estou feliz em ver que os resultados já começam a aparecer e espero continuar contribuindo para o crescimento da economia local”, afirmou o deputado. Péricles disse também que acredita no trabalho, no empreendedorismo e, sobretudo, na força de vontade dos homens e mulheres do Amazonas.

Com a chegada dos novos equipamentos, os produtores de café do Distrito de Realidade terão mais condições de aumentar a sua produção e garantir uma renda mais estável para as suas famílias.