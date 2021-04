Cafés regionais e balneários são vistoriados pela CIF no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nove cafés regionais e balneários de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) foram visitados por fiscais da Central Integrada de Fiscalização (CIF), na manhã deste domingo (04/04), para verificar o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Não houve fechamentos, nem autuações, apenas orientações para adequação por parte dos empresários.

É o segundo final de semana seguido que a CIF vistoria cafés regionais em municípios da Região Metropolitana. No domingo passado (28/03), o trabalho foi realizado em Iranduba, após meses de ações educativas em estabelecimentos da capital.

O roteiro de vistorias em Rio Preto da Eva foi determinado com base e levantamento de informações pelas equipes de fiscais dos órgãos que compõem a CIF. Dois estabelecimentos previstos no roteiro estavam fechados. Foram visitados cinco cafés regionais e quatro balneários.

Foram vistoriados os estabelecimentos Café Regional Andrea; Café do Manel; Bar e Restaurante Bom Paladar; Bar, Restaurante e Distribuidora L L V; Bar e Restaurante Crocodilos; Café Regional da Priscila; e Café do Ary. Os locais estavam funcionando em conformidade ao decreto governamental e foram apenas orientados a continuar seguindo os protocolos de prevenção e segurança sanitária.

Na sequência, os fiscais visitaram os balneários. O roteiro incluiu os balneários Gonzagão, Paraíso do Manu, Mota e Três Irmãos. Os espaços estavam praticamente sem público e foram orientados sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, como espaçamento entre as mesas e utilização de equipamentos de proteção por funcionários. Não foram encontradas irregularidades.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF é composta por órgãos municipais e estaduais. Participaram da ação em Rio Preto da Eva, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Denúncias sobre irregularidades no cumprimento do decreto governamental devem ser feitas ao 190 ou ao site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

