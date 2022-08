Cai índice de mortes violentas no AM e Wilson destaca trabalho das forças de segurança do estado

Redação AM POST

O Monitor da Violência, divulgado hoje pelo Portal G1, mostra que o número de casos de mortes violentas no Amazonas caiu 4,06% no primeiro semestre de 2022, comparado com igual período do ano passado. O mês de junho registrou o menor índice do ano (2,37), com queda de 19,6% em mortes violentas por 100 mil habitantes, bem acima da redução da média brasileira, que foi de –7,89% no período.

Continua depois da Publicidade

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, disse que a redução nos indicadores é resultado, principalmente, do trabalho das forças de segurança do Estado, que têm recebido investimentos constantes desde que ele assumiu o governo, em 2019.

Wilson vem reestruturando as forças de segurança, que há décadas não vinham recebendo a atenção devida, para reforçar o combate à criminalidade. Para o governador, a política de segurança tem avançado graças aos investimentos em recursos humanos, tecnologia e na melhoria da estrutura.

“Adquirimos cinco lanchas blindadas, o que é inédito no Amazonas, entregamos armamento para a nossa polícia. Estamos reformando as estruturas da Polícia Militar, vou entregar, no ano que vem, o novo prédio da Rocam no Distrito Industrial. Estamos entregando viaturas, trocando aquelas viaturas menores, entregamos rádios comunicadores e estamos trocando agora o armamento da PM”, pontuou Wilson.

Continua depois da Publicidade

Os investimentos em recursos humanos incluem a valorização do policial.

“Estamos pagando em dia todas as promoções, aprovamos a Lei de Cursos, que era um pleito antigo da categoria, estamos pagando o Auxílio Fardamento. Eu chamei aproximadamente 400 policiais do concurso de 2011, realizei concurso agora para as forças de segurança e ano que vem vou realizar mais concursos públicos”, detalhou o governador.

Continua depois da Publicidade

“E em tecnologia temos o nosso Paredão, que é um sistema de monitoramento de placas de veículos. Hoje nenhum veículo envolvido com o crime circula na cidade de Manaus sem que a gente tenha a informação”, acrescentou Wilson.

Monitor da Violência

O estudo, feito com dados do Fórum Brasileiro de Segurança e do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo (USP); monitora todos os dados de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Continua depois da Publicidade

Os indicadores relativos ao Amazonas mostram, ainda, que o índice de mortes violentas no estado em junho caiu 29% em relação a maio.

*Com informações da Assessoria de Imprensa