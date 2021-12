Calendário de matrículas para ano letivo de 2022 na rede pública do AM é divulgado; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus divulgaram o calendário de matrículas para acesso às redes públicas de ensino em 2022. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16/12), em coletiva de imprensa realizada na sede do executivo estadual, na zona oeste da capital. Os atendimentos serão de forma presencial e on-line, pelo site www.matriculas.am.gov.br.

A reserva de vagas será feita prioritariamente pelo site, tanto para rede municipal quanto para a rede estadual, nos 62 municípios. Além do site, todas as escolas das redes estadual e municipal de Manaus estarão abertas para atender o público que não tem acesso à internet.

A Secretaria de Estado de Educação terá 192.755 vagas para atender estudantes em 605 escolas em todo o Amazonas. Deste total, 43.260 são para Manaus, e 149.515, para o interior do estado.

A secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, falou sobre o retorno às atividades no próximo ano letivo. “Nossa previsão de retorno às aulas se dá no dia 1º de fevereiro, com a Jornada Pedagógica, que acontece em todas as unidades da rede estadual, e dia 7 de fevereiro de forma presencial, com a volta dos estudantes. Temos certeza de que começaremos as aulas atendendo a comunidade escolar da melhor forma”, frisou.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, reforçou que a parceria entre as duas secretarias favorece o ensino público de Manaus e dos municípios do Amazonas, além das novas vagas para as creches municipais.

“Já há alguns anos decidimos realizar as matrículas em conjunto. Em determinado bairro da cidade, a Semed oferece vagas do Ensino Fundamental e Infantil e em outras partes quem oferece é a Seduc. Nós trabalhamos para suprir a necessidade das demandas que são muito grandes na nossa cidade”, afirmou.

Avelino acrescentou que as matrículas das creches serão após todas as matrículas dessa fase da educação. “No primeiro semestre estaremos disponibilizando sete creches que foram abandonadas pela gestão anterior. Já estamos em processo de licitação para voltar com a construção desses prédios e oferecer mais vagas e garantir uma educação na primeira infância das crianças de 1 a 3 anos de idade”, informou o secretário municipal.

Conforme a gerente de Matrículas da Secretaria Estado de Educação e Desporto, Irlanda Araújo, a pasta busca democratizar o acesso de alunos estrangeiros ou refugiados à rede pública de ensino.

“A garantia de matrícula é tanto para o aluno nacional quanto para o aluno estrangeiro. Aquele aluno que tem a documentação completa, seja estrangeira, ou seja brasileira, pode solicitar a vaga através do site da matrícula, ou também de forma presencial em qualquer uma das escolas, caso este aluno não possua a documentação completa”, destacou a gerente.

Tecnologia – O site www.matrículas.am.gov.br desenvolvido pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) foi totalmente reformulado, ganhando uma versão mais moderna.

“Após pesquisas de usabilidade, fizemos melhorias na interface, com a escolha de ícones e textos que facilitassem o acesso às informações. De forma simplificada, é possível conferir o calendário de matrículas, informações de acesso e dúvidas frequentes, além da relação de escolas, tudo em uma única página”, explicou Renato Borges, gerente de Negócios da Prodam.

A nova versão foi desenvolvida com uma tecnologia responsiva, o que permite que seu conteúdo se adapte de acordo com o tamanho da tela do usuário, independentemente do dispositivo (PC, tablet ou celular).

Rematrículas – As rematrículas vão de 20 de dezembro a 4 de janeiro, realizada pela própria escola onde o estudante cursou o ano letivo de 2021, dispensando procedimentos por parte dos pais ou responsáveis. Não serão necessários atendimentos presenciais nestes casos.

Todos os estudantes que estavam matriculados em 2021 já estão com suas vagas garantidas.

Transferências – No dia 5 de janeiro, serão realizadas as transferências por reordenamento. Esse procedimento é feito pelas escolas e informado aos responsáveis. Nos dias 6 e 7 de janeiro, os pais ou responsáveis deverão confirmar as matrículas de maneira presencial.

Caso a escola selecionada para o reordenamento não seja a desejada, posteriormente, no período de transferência geral, os pais poderão buscar outra unidade de ensino pelo site.

Nos dias 10 e 11 de janeiro, o site estará aberto para a transferência de alunos com deficiências. De 12 a 14 de janeiro, será a vez das transferências de todas as modalidades por meio do site.

Para confirmar a matrícula na escola solicitada no procedimento de transferência, será dado o prazo de três dias úteis para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Novos alunos– Desde o 1º de dezembro está aberto o cadastro para novos alunos em todas as modalidades de ensino ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), pelo site www.matriculas.am.gov.br.

Nos dias 10 e 11 de janeiro, o site estará aberto para matrículas de novos alunos com deficiência.

Já nos dias 17 e 18 de janeiro, será a vez dos alunos novos de todas as modalidades de ensino, anos e séries fazerem as reservas de vagas.

Aqueles que perderem todos os prazos poderão fazer os procedimentos de que precisam no dia 19 de janeiro de 2022.

Prazos e documentos – Tanto nos casos de transferências quanto para novos alunos, haverá necessidade de confirmação da reserva nas escolas selecionadas. O período será de três dias úteis a contar da data em que foi realizada a reserva.