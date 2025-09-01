A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Câmara de Tefé autoriza prefeito Nicson Marreira a contratar empréstimo de R$ 280 milhões com o Banco do Brasil

Segundo o texto, os recursos deverão ser destinados exclusivamente a obras de infraestrutura, aquisição de bens e serviços.

Por Jonas Souza

01/09/2025 às 16:46

Notícias do Amazonas  – A Câmara Municipal de Tefé aprovou, no dia 29 de agosto de 2025, o Projeto de Lei nº 017/2025, que autoriza o prefeito Nicson Marreira a contratar uma operação de crédito de até R$ 280 milhões junto ao Banco do Brasil S.A., com ou sem a garantia da União. A medida foi sancionada no mesmo dia pelo chefe do Executivo, transformando-se na Lei Municipal nº 246/2025.

Segundo o texto, os recursos deverão ser destinados exclusivamente a obras de infraestrutura, aquisição de bens e serviços e demais despesas de capital, ficando vedada a aplicação do dinheiro em gastos correntes, como folha de pagamento, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

A legislação também prevê que o município poderá oferecer como contragarantia receitas previstas na Constituição Federal, como repasses da União e do Estado, além de outras garantias admitidas em direito.

O valor contratado deverá ser incluído no orçamento municipal ou em créditos adicionais, e o Executivo ficará responsável por prever, anualmente, as dotações necessárias para amortização e pagamento de juros e encargos da operação.

Outro ponto relevante é que o Banco do Brasil está autorizado a debitar diretamente na conta do município as parcelas do financiamento, sem necessidade de emissão de nota de empenho, como prevê a Lei 4.320/1964.

Com a sanção, o prefeito Nicson Marreira tem agora autorização legal para negociar o contrato de financiamento, que se tornará uma das maiores operações de crédito já realizadas pelo município de Tefé, com impacto direto nas contas públicas e nas futuras obras de infraestrutura da cidade.

Outro lado

Tanto a prefeitura de Tefé, quanto a Câmara Municipal de Tefé foram acionadas pela reportagem para ais detalhes sobre a operação de crédito aprovada e mais detalhes acerca de onde o recurso deve ser aplicado. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno sobre o assunto. O espaço permanece aberto.

Confira documentos

Empréstimo Tefé

Aprovação de operação de crédito Tefé

