Câmeras registram acidente grave que resultou em uma pessoa morta em Itacoatiara; assista

Notícias do Amazonas – Na última sexta-feira (8), um acidente envolvendo duas motocicletas chamou atenção na vila de Novo Remanso, localizada em Itacoatiara, distante 176 km de Manaus. As imagens de câmeras de segurança capturaram o instante em que um dos motociclistas perde o controle após colidir com outra moto, vindo a atingir uma mureta que desabou com o impacto.

O ocorrido aconteceu próximo a um posto de combustíveis local, onde testemunhas e funcionários do estabelecimento agiram rapidamente para ajudar as vítimas no local do acidente.

De acordo com informações iniciais, quatro pessoas estavam nas motocicletas no momento da colisão. Infelizmente, uma pessoa que estava na garupa de uma das motos não resistiu aos ferimentos e morreu. Os demais envolvidos sofreram lesões, porém seus estados clínicos ainda não foram divulgados pelas autoridades.

Profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eudocia de Oliveira foram acionados e prestaram atendimento imediato às vítimas no local do acidente.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer o que provocou a colisão e determinar responsabilidades. Os nomes das pessoas envolvidas não foram divulgados.

O episódio ressalta a importância da cautela no trânsito local, especialmente em vias movimentadas e próximas a estabelecimentos comerciais, onde a atenção dos condutores deve ser redobrada para evitar tragédias.