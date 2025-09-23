A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Caminhão com coco, banana e laranja irregulares é interceptado a caminho de Manaus

Produtos foram rechaçados pela Aderr após apreensão na BVA de Jundiá.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 17:17

Notícias do Amazonas –  Mais de quatro toneladas de frutas com irregularidades foram apreendidas na noite de segunda-feira (22/09) quando um caminhão que saíra de Rorainópolis (RR) rumo a Manaus foi interceptado na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA) de Jundiá, em Roraima. A carga, escondida sob madeira, transportava 2,5 toneladas de coco, uma tonelada de banana e 850 quilos de laranja, todos com restrição de trânsito.

Segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o coco é possível hospedeiro do ácaro hindustânico, que também atinge citros; a banana é hospedeira de Moko da Bananeira, Sigatoka Negra e Fusariose da Bananeira Raça 4 Tropical; e a laranja é hospedeira do cancro cítrico, presente em solo roraimense, e da mosca-da-carambola, considerada a maior ameaça à fruticultura do país.

Leia também: Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

O gerente de Defesa Vegetal da Adaf, Sivandro Campos, ressaltou que o Amazonas é livre de mosca-da-carambola, cancro cítrico e ácaro hindustânico. Ele afirmou que a entrada dos produtos poderia introduzir essas pragas no estado e destacou que, conforme cadastro mantido pelos barreiristas, é a primeira vez que o veículo é abordado com carga irregular.

A abordagem contou com apoio da Polícia Militar de Roraima e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os fiscais também constataram que a banana estava em cachos, modalidade de transporte proibida em todo o país pela Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de 2005, por risco de disseminação de pragas como a Sigatoka negra. Desde 2023, Roraima está proibida pelo Mapa de transportar frutos hospedeiros da mosca-da-carambola para outros estados.

As mais de quatro toneladas foram apreendidas e repassadas à Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr/RR), que optou pelo rechaço dos produtos, conforme termo de cooperação entre os órgãos. Denúncias podem ser feitas ao AdafOuv: (92) 99380-9174

