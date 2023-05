Um caminhão de sorvete despencou dentro do igarapé do Jacaré, na rodovia AM-010, no município de Itacoatiara (distante a 270 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão foi fechado por um ônibus, momento em que perdeu o controle do veículo e acabou despencando no igarapé.

Com ele, estava um ajudante de carga e por sorte,ninguém ficou ferido. A carga foi perdida totalmente.

Redação AM POST