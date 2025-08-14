A notícia que atravessa o Brasil!

Caminhão é destruído por incêndio em trecho da BR-319 em Humaitá

Motorista conseguiu escapar antes que as chamas atingissem o tanque de combustível.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 17:40

Notícias do Amazonas –  Um caminhão foi totalmente destruído por um incêndio na tarde de quarta-feira (13) em um trecho da BR-319, próximo ao Distrito de Realidade, no município de Humaitá, a cerca de 590 quilômetros de Manaus.

O veículo, que transportava uma carga não especificada, começou a pegar fogo enquanto trafegava pela rodovia, gerando perigo para outros condutores que passavam pelo local.

Segundo testemunhas, o motorista percebeu uma fumaça densa e escura saindo da parte inferior do caminhão. Poucos instantes depois, a fumaça invadiu a cabine, obrigando-o a parar e sair rapidamente. Ao descer, ele notou que as chamas já se aproximavam do tanque de combustível, aumentando o risco de explosão. Motoristas que vinham atrás precisaram parar e se afastar, temendo um acidente de maiores proporções.

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

Moradores da região afirmam que este é o segundo incêndio envolvendo caminhões no mesmo trecho em um curto intervalo de tempo, o que levanta suspeitas sobre possíveis problemas mecânicos recorrentes ou até falhas relacionadas às condições da via.

Embora o fogo tenha sido controlado posteriormente, o caminhão ficou completamente inutilizado. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades competentes.

