Campanha de incentivo à conversão de veículos para GNV já entregou mais de R$ 150 mil em incentivos

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), entregou 18 novos bônus no valor de R$ 4 mil cada um aos mais recentes contemplados na campanha “Faça a Conta. Use GNV!” durante evento ocorrido neste sábado (26), na sede da concessionária de distribuição e comercialização de gás natural no Amazonas. Com os novos ganhadores, a campanha já acumula R$ 156 mil em incentivos concedidos.

Iniciativa estratégica da Cigás de fomento ao mercado de gás natural veicular (GNV) no Amazonas, esta edição da campanha é voltada especificamente a taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas, grupos de profissionais bastante impactados pela instabilidade econômica em virtude da pandemia do Covid-19 e dos aumentos sucessivos nos preços de outros combustíveis líquidos.

Representante da empresa Tempus, que recebeu três bônus, totalizando R$ 12 mil, Alex Xavier Lana, destacou a economia já gerada com as conversões realizadas nos três veículos. Segundo ele, uma das decisões da empresa em termos de corte de custo foi a conversão dos automóveis a GNV e o resultado está sendo o melhor possível.

“Graças a Deus que fizemos isso porque depois a gasolina aumentou ainda mais e aí, acaba que o custo reduziu em pelo menos 40%\”. Segundo ele, a conversão dos veículos foi muito eficiente para a empresa. “Antes, a gente gastava R$ 5 mil em gasolina e hoje, gastamos R$ 3 mil com gás (natural veicular), então foi bem eficiente e o benefício econômico para a empresa é superior a qualquer outra atividade que a gente tenha que realizar para poder converter os veículos”, complementa.

O motorista de aplicativo, Sidney Augusto Carvalho, outro contemplado pela campanha, ressalta que, antes de decidir colocar GNV em seu veículo, realizou uma ampla pesquisa sobre o processo de conversão para GNV e após, assegurar-se da segurança aliada à economia, investiu na conversão, inscreveu-se na campanha e está bastante satisfeito com o bônus recebido. “Eu era uma pessoa resistente a converter o carro, tinha medo e depois de fazer uma pesquisa, vi que era uma situação segura e resolvi converter. Agradeço ao Governo do Estado e a Cigás por essa campanha e com certeza, o uso de GNV traz muito benefício no dia a dia”.

Durante o evento de entrega de incentivos, o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Júnior, agradeceu aos motoristas contemplados com o bônus de R$ 4 mil, recebido por cada um, pela confiança na campanha e pediu que contribuíssem, divulgando a iniciativa para os seus colegas para que mais pessoas possam ser beneficiadas. “Ajudem os colegas de vocês para que também possam usufruir deste benefício”, disse o diretor aos presentes ao evento.

Como participar – Para participar, taxistas, motoristas de aplicativo e frotistas devem acessar a página oficial da campanha (www.usegnv.cigas-am.com.br). Todos os requisitos estabelecidos no regulamento devem ser atendidos. Só podem concorrer motoristas, cujos carros foram convertidos em oficinas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e regularizados junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). A Cigás disponibiliza o 98420-7876 (WhatsApp) e o e-mail [email protected] para esclarecimentos sobre a campanha.