Campanha Julho Amarelo reforça o combate às hepatites virais no Amazonas

O Amazonas lança a campanha “Julho Amarelo”, mês dedicado à prevenção das hepatites virais. A ação é uma iniciativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM). Iluminação de prédios públicos na cor amarela, palestras e atividades educativas marcam ações no Estado.

A campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019. Com a entrada em vigor da lei, as ações são intensificadas anualmente, com o objetivo de difundir a prevenção às hepatites virais.

“A prevenção é fundamental no combate às hepatites virais e o Julho Amarelo é uma oportunidade para unirmos forças. Juntos, podemos disseminar informações confiáveis e incentivar a adesão a hábitos saudáveis, contribuindo para a redução da incidência das hepatites virais e o bem-estar de todos”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Vaniéli Cappellesso, coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais do Amazonas, na FVS-RCP, também destaca que a educação em saúde é fundamental para evitar novos casos da doença. “Precisamos chamar atenção para essa doença com o mês de campanha de conscientização que pode significar avanço grande no combate à doença” acrescenta.

Cenário

Em 2023, até 3 de maio, foram registrados 93 casos confirmados de hepatites virais no Amazonas, sendo 7 de hepatite A, 66 de hepatite B, 17 de hepatite C e 3 de hepatite D. Todo o cenário da doença está disponível no site da FVS-RCP, em: https://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/145/2.

Transmissão

Nas hepatites virais A e E, a transmissão é fecal-oral e está relacionada às condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida (boca-ânus) e qualidade da água e dos alimentos.

Já nas hepatites virais B, C e D, a transmissão ocorre pelo sangue, pelo esperma e por secreção vaginal (via sexual). A transmissão também pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates e acessórios de manicure. Além disso, a gestante com hepatite B ou C pode transmitir a doença para o bebê.

Como evitar

As formas de prevenção às hepatites virais A e E incluem: uso de água tratada, lavar bem os alimentos; lavar as mãos com água e sabão antes de comer.

Já para se prevenir às hepatites virais C e D: não compartilhar agulhas e seringas; não compartilhar escovas de dente, lâminas de barbear ou de depilação; exigir sempre material esterilzado ou descartável em estúdios de piercings e tatuagens e em consultórios médicos, odontológicos, salões de beleza, barbearias ou acumpuntura; use sempre camisinha, em todas as relações sexuais, inclusive oral.

Confira a programação do Julho Amarelo

01 a 06/07, 10 a 14/07, 16 a 31 de julho

A Ponte Jornalista Phelippe Daou segue iluminada na cor amarela das 18h às 6h.

07 de julho

Lançamento da Campanha contra Hepatites Virais de Manaus, no Centro Estadual de Convivência da Família – Padre Pedro Vignola. Endereço: R. Tupinambá, 119 – Cidade Nova.

12 de julho

Programação de testagens rápidas para detecção de hepatites virais e realização de palestras.

21 de julho

Lançamento do curso on-line da FVS-RCP sobre hepatites virais.

25 de julho

Atividade em simpósio da FVS-RCP com apresentação do tema “Vigilância epidemiológica e Laboratorial das Hepatites”.

28 de julho

1. Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) realiza ação de testagem rápida e palestras sobre hepatites virais.

2. Workshop na Fundação Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) para apresentação da Linha do Cuidado das Hepatites Virais do Amazonas aos profissionais que atuam no atendimento às hepatites virais.

