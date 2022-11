Campanha Nota Fiscal Amazonense já tem data para próximo sorteio mensal

Redação AM POST

A sorte está lançada. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), já tem data marcada – dia 16 de novembro – para o próximo sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). O sorteio será transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas, após o “Jornal do Meio-Dia”.

A campanha, que sorteia prêmios diários, mensais e anuais para cidadãos e entidades sociais do Amazonas, busca incentivar a cidadania fiscal ao vincular os prêmios à exigência da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) no ato da aquisição de produtos e serviços.

No sorteio do dia 16 de novembro, serão distribuídos 10 prêmios em dinheiro: sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, totalizando mais de R$ 100 mil em premiações. Concorrem cidadãos cadastrados no site da campanha (www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br) que tenham exigido pelo menos R$ 50 acumulados (por bilhete) no ato de suas compras, com a inclusão do CPF para a identificação dos vencedores.

Neste, que será o 78º Sorteio Mensal da Campanha NFA, mais de 475 mil consumidores do Amazonas estão aptos a participar. Até hoje, a iniciativa já distribuiu mais de 32 mil prêmios para cidadãos e instituições de assistência social. Estas são indicadas pelos próprios consumidores no ato de cadastro na campanha, e recebem um prêmio equivalente a 40% do prêmio da pessoa física, pago à parte.

Outros tipos de sorteio

Além do sorteio mensal, há o sorteio anual – realizado no início do ano, com prêmios de até R$ 50 mil – e os sorteios diários. Nestes, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática os cidadãos cadastrados na campanha que incluem seu CPF na nota em compras de produtos de qualquer valor.