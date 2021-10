Campanha Nota Fiscal Amazonense vai sortear prêmios de 5 a 20 mil nesta quinta-feira (14/10)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com prêmios de R$ 5 mil até R$ 20 mil, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realizará nesta quinta-feira (14/10) o 65º Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense. Promovida pelo Governo do Amazonas, a NFA irá premiar 10 cidadãos, além das entidades sociais escolhidas por eles, que recebem um valor equivalente a 40% à parte do prêmio principal. Realizada de maneira virtual pela Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), com base na última extração da Loteria Federal, o resultado será divulgado durante o programa ‘Café da Tarde’, na rádio Encontro das Águas, que inicia às 15h. O programa é apresentado pela jornalista Andrea Renda.

Participam do sorteio os cidadãos cadastrados no site www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br e que tenham pedido pelo menos R$ 50 em notas fiscais de consumo (NFC-E) no ato de suas compras. A cada R$ 50, é gerado um bilhete de participação, com o limite máximo de 50 bilhetes (ou R$ 2.500). O limite tem o objetivo democratizar o certame, já que o poder de compra maior de alguns cidadãos poderia comprometer a equidade do sorteio.

Neste sorteio, participam mais de 250 mil cidadãos dos 400 mil cadastrados, com um total de 4,7 milhões de bilhetes gerados. Seguindo o regulamento da campanha, serão dez prêmios para os cidadãos, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, carro-chefe do Sorteio Mensal. Para as entidades, são sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Prêmio todo dia – Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil. Concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.

Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site da campanha, no endereço nfamazonense.sefaz.am.gov.br e se inscrever. Depois disso, passar a colocar seu CPF em todas as compras que fizer. Assim, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, poderá também concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

Quem já participa da campanha deve lembrar que é preciso manter sempre os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários. Para mais informações, acesse o site da campanha