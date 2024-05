Campanhas em Manaus arrecadam doações para vítimas do Rio Grande do Sul; saiba como ajudar

Em solidariedade às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, campanhas estão sendo realizadas em Manaus para arrecadar doações para mandar ao estado gaúcho. Os donativos serão transportados pela companhia aérea Azul e a Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia.

A empresa estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos nos 160 aeroportos em que opera e nas 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil. Na capital do Amazonas, as doações podem ser feitas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, nas áreas da companhia aérea.

Ministério Público do Amazonas

Membros, servidores e colaboradores do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) estão apoiando a campanha de solidariedade “SOS Rio Grande do Sul”, iniciada pelo governo do Rio Grande do Sul, assegurando que a ajuda chegue aos que agora enfrentam o árduo processo de reconstrução.

Para colaborar, com qualquer quantia, basta copiar a chave PIX (CNPJ) 92958800000138 (Instituição: Banrisul).

Parceiros Brilhantes

Doações de valores podem ser feitas para a ONG Parceiros Brilhantes através da chave pix e-mail: [email protected]. Todo o valor arrecadado ser destinado às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

A associação informou que preza com a honestidade e transparência, expondo o extrato bancário de tudo o que for arrecadado e destinado de doações.

Itens como água, alimentos não- perecíveis e leite em pó, que podem ser deixados em nosso ponto de coleta no endereço: rua Gabriel Gonçalves, 288, bairro Aleixo, das 08h as 17h, até o dia 10 de maio.

Segundo a organização, tudo o que for arrecadado será levado até a cia aérea azul para destinação dos itens.

Projeto Verônica

O grupo de amparo Projeto Verônica está arrecadando itens como roupas de cama, mesa e banho, água mineral, fraldas descartáveis, itens de higiene pessoal, roupas e calçados, alimentos não perecíveis e ração para pets, para serem enviadas para o estado.

Os pontos de arrecadação são:

Terço Jovem

Segunda, a partir das 19h45 na Paróquia N. Sra de Nazaré

Dress Up

Das 10h às 17h, Av. Perimetral, 10 – Parque 10

Japurá Pneus

Das 08h às 17h, em todas as unidades.

Educac Brasil

Rua Terezina, 567. Bairro Adrianópolis. Dentro do Colégio Ida Nelson, Sala 02. – 08:30 às 20:30

Academia Spazio

05:30 às 22h, bairro Dom Pedro

São Lucas Tintas

Rua Benjamin Constant, N4 – Petrópolis – Manaus/ AM, Segunda à sexta 8 às 17h / Sábado 8 às 12h

Abrigo FAIC

Av. Ajuricaba, 666 – Cachoeirinha – 08 às 17h

Escola de Direito – UEA

Av. Maior Gabriel n°767. Centro

Fest Comercial

A Fest Comercial também está recebendo doações de itens como roupas de cama, mesa e banho, água mineral, fraldas descartáveis, itens de higiene pessoal, roupas e calçados, alimentos não perecíveis e ração para pets.

As doações podem ser feitas na rua dos Andraras, 170, Centro de Manaus, até o dia 14 de maio. Os itens serão coletados e entregues no aeroporto, no guichê da companhia aérea Azul.

Idesam

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável (Idesam) também é posto de coleta de itens para doação. A primeira leva sairá do instituto na terça-feira (7), às 14h, para o aeroporto de Manaus, onde serão entregues no guichê da Azul.