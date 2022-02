Candidato a reitor da UEA pela Chapa 19, André Zogahib, é contra decreto de Bolsonaro que reduz IPI

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O candidato à reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) pela Chapa 19, o Prof. Dr. André Zogahib, posicionou-se veementemente contrário ao decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro que reduz o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 25%. Segundo ele, a medida publicada na sexta-feira (25/02) deverá afetar, negativamente, a Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Consequentemente, a UEA corre o risco de ser atingida visto que sua receita está vinculada à arrecadação do Distrito Industrial (DI). Temos que lutar sempre pelos interesses do Amazonas e nosso discurso é pautado em defesa dos recursos do estado”, afirmou o candidato, ressaltando que é necessário ampliar a receita do Amazonas e brigar para que ela não diminua.

De acordo com André Zogahib, a UEA está no epicentro dessas discussões. “Se a receita do estado for reduzida, prejudicará demais a universidade. Nossa intenção é impedir que isso aconteça e, mais ainda, primar para que tenhamos condições de ter outras fontes de receita que não apenas essa vinculada à arrecadação do DI.”

O candidato à reitoria da UEA pela Chapa 19 destaca que se a ZFM for pujante, a UEA também será. “Nosso foco, nosso embate, nossas discussões, nossos alinhamentos vão estar sempre voltados para que o estado do Amazonas continue sempre com sua arrecadação da forma como está ou ainda melhor. E também lutaremos para que a universidade busque outras fontes de posicionamento.”

SUFRAMA – Hoje, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) completa 55 anos. É ela que administra e controla os incentivos fiscais concedidos às empresas estabelecidas na ZFM, além de promover estratégias de desenvolvimento para toda a região da Amazônia Ocidental.