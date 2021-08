Candidatos às vagas no TCE-AM realizam 2º dia de provas do concurso público

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os candidatos iniciaram às 8h desta quarta-feira (25) o segundo dia de provas do concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Ao todo, 2.968 candidatos realizaram as provas durante a manhã. Outros 2700 são aguardados para as provas vespertinas.

“Damos continuidade a um concurso público que tem se mostrado muito eficiente em sua estrutura de aplicação. A expectativa, agora, é da correção das provas e divulgação dos resultados. Esperamos os melhores candidatos para fazer parte da Corte de Contas, podem ter certeza que serão bem recebidos”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello.

Pela parte da manhã, das 8h às 12h áreas, os 2.968 candidatos realizaram as provas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental. Nesta etapa, a prova é composta apenas por questões discursivas relacionadas à área de atuação do candidato.

Já pela parte da tarde, serão aplicadas as provas para o Ministério Público de Contas, das 14h às 17h. Ao todo, 13 escolas estão sendo utilizadas neste segundo dia de exames.

Correção das provas discursivas

A banca examinadora corrigirá dez provas discursivas para cada vaga, ou seja, na Área de Auditoria Governamental, por exemplo, com vagas 18 vagas disponíveis, serão corrigidas 180 provas dos candidatos. O processo de correção segue da mesma forma para as demais áreas do certame.

“Após a aplicação de hoje, estaremos verificando a pontuação das provas objetivas. Os 180 candidatos com as melhores pontuações das provas objetivas terão suas provas discursivas corrigidas e competirão pelas vagas”, destacou o gerente executivo da área de concursos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carlos Nogueira.

Provimento de vagas

São 40 vagas para início imediato disponíveis aos candidatos. Os vencimentos são de R$8.328,77 e mais benefícios. Das vagas, 18 são para a área de Auditoria Governamental, 15 para Auditoria de Tecnologia da Informação, cinco para Auditoria de Obras Públicas, e duas para o Ministério Público de Contas. A carga horária de trabalho semanal é de 30h.