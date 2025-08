Canoas colidem em Tefé e passageiros são arremessados durante travessia; assista

Notícias do Amazonas – Na manhã da última quinta-feira (31), um acidente entre duas canoas que faziam o transporte de passageiros foi registrado no município de Tefé, no interior do Amazonas. As embarcações colidiram durante uma travessia no rio, e o momento exato da batida foi capturado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis flutuante próximo ao local do incidente.

Sete pessoas estavam nas canoas no momento da colisão. O impacto foi tão violento que alguns passageiros foram arremessados para fora das embarcações. As imagens mostram ainda que, após a batida, uma das canoas chegou a subir sobre a outra, o que intensificou a gravidade do episódio.

Apesar da força da colisão, até o momento não há registro oficial de feridos nem de desaparecidos. A situação causou preocupação entre os moradores da região, que utilizam o transporte fluvial como principal meio de deslocamento entre comunidades ribeirinhas e a sede do município.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A Marinha do Brasil e os órgãos locais devem abrir investigação para entender o que motivou a falha na condução das embarcações e se havia uso de equipamentos de segurança.

O caso reacende o alerta sobre a necessidade de fiscalização e melhorias na segurança do transporte fluvial na região amazônica, onde embarcações de pequeno porte são amplamente utilizadas no dia a dia da população.