Caprichoso é homenageado na Câmara dos Deputados por sua relevância cultural

Notícias do Amazonas – O Boi-Bumbá Caprichoso, um dos grandes protagonistas do tradicional Festival de Parintins, foi homenageado nesta quarta-feira (7) em uma sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília. A cerimônia foi proposta pelo deputado federal licenciado Saullo Vianna e presidida pelo deputado Pauderney Avelino (União Brasil-AM).

A solenidade contou com a presença de importantes personagens do boi azul, como a cunhã-poranga Marciele Albuquerque, a rainha do folclore Cleise Simas, o pajé Erick Beltrão, o levantador de toadas Patrick Araújo e o tripa Alexandre Azevedo, que animou o plenário Ulysses Guimarães com sua performance.

Durante o evento, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, agradeceu o apoio do Governo Federal e de empresas parceiras, destacando a força da cultura parintinense. “Parintins é feita por um povo humilde que transformou arte em potência cultural. Nosso agradecimento a todos que acreditam nesse festival”, afirmou. Ele também exaltou a torcida azul, conhecida como “galera”, reconhecida oficialmente como item 19 na arena: “É essa energia que impulsiona o espetáculo”.

Saullo Vianna, que também é compositor do Caprichoso, expressou seu compromisso com o festival e celebrou as conquistas recentes. “Conseguimos um patrocínio histórico com o apoio do Ministério do Turismo, Correios e Petrobras. Isso gera emprego e renda não só em Parintins, mas em todo o Amazonas”, destacou.

A homenagem reforça a importância do Festival de Parintins como símbolo da cultura nacional e motor da economia local.