Caprichoso homenageia bairro Palmares em noite de festa e toadas

Notícias do Amazonas – Na noite deste sábado (3), o curral Zeca Xibelão foi palco de uma celebração que exaltou a identidade e o orgulho de um dos bairros mais emblemáticos de Parintins: o Palmares. O Ensaio Show, intitulado “Festa do Povo do Palmares”, homenageou a região tradicionalmente azulada, imortalizada na toada “Palmares, uma Invasão Caprichoso”.

A emoção tomou conta dos presentes, especialmente da Rainha do Folclore Cleise Simas, que viveu sua infância e juventude no bairro. “Palmares é onde nasci e cresci. Dançar essa toada tem um significado enorme para mim. É uma honra poder celebrar essa noite tão especial junto com o meu povo”, declarou a artista, visivelmente emocionada.

O presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, destacou que o Boi Caprichoso sempre faz questão de valorizar suas origens nos diversos territórios da ilha. “Caprichoso brinca em todos os cantos da Ilha: Francesa, Esconde, Cordovil. Hoje celebramos o Palmares, um território tradicional e essencial para nossa história”, afirmou.

Entre os torcedores, o sentimento era de orgulho e esperança. Suelen Brasil, moradora do Palmares e torcedora apaixonada, fez questão de marcar presença. “Sou da galera do Palmares e tenho fé no nosso tetracampeonato. Essa festa mostra a força do nosso povo”, disse.

O evento reforçou não apenas a paixão pelo boi azul e branco, mas também a profunda ligação entre o folclore, o território e a identidade cultural da comunidade.