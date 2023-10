Caprichoso promove “Uma Ponte Solidária” para ajudar famílias atingidas pela vazante

Notícias do Amazonas – “Na falta de águas, vamos inundar nossa Amazônia de solidariedade”. Com esse lema, o Boi Caprichoso realiza em Parintins e região a campanha “Uma Ponte Solidária”, ação humanitária para ajudar famílias atingidas pela vazante do Rio Amazonas e afluentes. O objetivo é arrecadar e distribuir água e alimentos em diversas áreas do município.

De acordo com o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, a iniciativa parte do próprio discurso social do bumbá, que sae da arena e vai de encontro às pessoas que precisam de ajuda. “O Caprichoso não é só arte e cultura. É uma entidade que sabe de sua importância econômica e social para o município e vamos fazer o possível para ajudar o máximo de famílias que precisam de ajuda num momento tão difícil. Fizemos isso na pandemia, vamos fazer agora na seca e sempre que for preciso”, declara Rossy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a membro do setor social do boi, Jucielle Cursino, o Caprichoso sempre teve um forte compromisso com a sociedade e esta campanha é mais uma prova disso. Ela conta com a solidariedade do povo parintinense. “Doe, faça um gesto de amor, faça sua doação de alimentos e água que estaremos aqui agradecendo imensamente esse gesto”, pede.

O bumbá determinou dois pontos para a coleta de água e alimentos. Em Parintins, na escola de Artes do Boi Caprichoso (ao lado do curral Zeca Xibelão). Em Manaus, no Bar do Lourinho (Avenida Constatino Nery, Chapada).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria