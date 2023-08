Caprichoso renova contrato com apresentador Edmundo Oran

Em uma decisão que enfatiza o compromisso contínuo com a excelência e a tradição, o Boi-Bumbá Caprichoso renovou contrato com o apresentador Edmundo Oran. A reunião, realizada na tarde desta quarta-feira (30), contou com a presença do presidente Rossy Amoedo, que formalizou a parceria com o item de número 01.

Rossy destaca a contribuição fundamental de Edmundo Oran para o sucesso do Caprichoso nos festivais anteriores. “Oran é uma peça-chave em nossa equipe e tem trazido uma energia contagiante e autenticidade para o bumbá”, comentou o presidente.

Com sua trajetória artística moldada na renomada Escola de Arte “Irmão Miguel de Pascalle”, Edmundo Oran carrega consigo vasta experiência em festivais, no Amazonas e fora dele, tanto como apresentador quanto como intérprete. Sua carreira como apresentador do Boi Caprichoso começou no Festival Folclórico de 2017, e com o contrato renovado, assegura sua permanência no bumbá pelo triênio 2024-2025-2026.

Redação AM POST