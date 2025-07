Careiro da Várzea recebe salas de Telessaúde e Amazonas atinge 70 unidades do programa Saúde Digital

Notícias do Amazonas – O município de Careiro da Várzea, localizado a 25 quilômetros de Manaus, passou a contar oficialmente com o serviço de Telessaúde, por meio do programa Saúde AM Digital, do Governo do Amazonas. A cidade recebeu, nesta terça-feira (29/07), duas novas salas de atendimento remoto, ampliando o alcance do programa no interior e elevando para 70 o número de unidades de Telessaúde em funcionamento em todo o estado.

Com a entrega, o Careiro da Várzea se torna o 25º município amazonense a receber estrutura física do programa, que promove o acesso à saúde especializada com uso de tecnologia, conectividade e acolhimento. As novas salas estão instaladas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Antonio Renier Cunha Dantas, no bairro Careiro Castanho, e vão beneficiar cerca de 19 mil moradores com teleconsultas e telediagnósticos.

“Antes, o paciente precisava ir até Manaus. Agora, com a Telessaúde, ele é atendido em até 15 dias nas 12 especialidades mais demandadas. Essa é uma realidade no Brasil e no mundo, que agora também chega aos lugares mais distantes do Amazonas”, afirmou o governador Wilson Lima, durante a inauguração das unidades, acompanhado do prefeito Pedro Guedes, da deputada estadual Alessandra Campelo e de vereadores do município.

A estrutura de telediagnóstico inclui equipamento de eletrocardiograma, que permite detectar alterações cardíacas com laudos emitidos à distância por especialistas, agilizando o diagnóstico e evitando deslocamentos.

A paciente Maria Verônica, de 40 anos, moradora do município, já utilizou o serviço. “Gostei muito porque não precisei me locomover até Manaus. O atendimento foi excelente e o médico muito atencioso”, relatou.

Além das estruturas físicas, o Saúde AM Digital está ativo nos 62 municípios do Amazonas por meio de consultas remotas via celular ou computador, com agendamento feito por mensagens enviadas pelo WhatsApp.

O programa oferece atendimento em 12 especialidades médicas: dermatologia, urologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, pediatria, ginecologia, psicologia e nutrição. A proposta é ampliar o alcance da saúde especializada, com foco na interiorização e na redução das filas e deslocamentos.