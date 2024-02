Carnaval na Floresta 2024: Detran Amazonas intensifica a Operação Lei Seca

Notícia do Amazonas – Com o aumento dos blocos e das bandas de Carnaval em Manaus, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) redobrou os esforços para garantir a segurança dos foliões, principalmente através da Operação “Lei Seca”.

Entre sexta-feira e a madrugada de domingo (09 a 11/02), aproximadamente 734 condutores foram abordados nas ruas da cidade, resultando em 201 autuações. Dentre as infrações registradas, 84 foram por alcoolemia e 29 por recusa ao teste do bafômetro.

Arthur Cruz, coordenador-geral de Fiscalização do Detran-AM, destacou que o principal objetivo dessas operações é assegurar a segurança viária e diminuir os índices de acidentes relacionados ao consumo de álcool. “O Detran Amazonas estará nas ruas até o final de fevereiro, enquanto houver festividades carnavalescas, para garantir a segurança da população e evitar a combinação perigosa entre álcool e direção”, alertou Cruz.

Durante as fiscalizações, Yago Castro, autônomo de 21 anos, foi abordado e elogiou a iniciativa do Detran-AM. “Muitas pessoas ainda insistem em dirigir alcoolizadas, colocando a vida de outras em risco. Parabéns ao Detran Amazonas pela iniciativa e por salvar vidas”, afirmou.

No balanço das ações, na noite da virada da sexta-feira para o sábado, aproximadamente 307 motoristas foram abordados e 61 autuações foram registradas, incluindo 12 por alcoolemia. Na noite seguinte, cerca de 427 condutores foram fiscalizados, resultando em 72 autuações por alcoolemia e 20 recusas ao teste do bafômetro.

As penalidades para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool ou recusar-se a fazer o teste do bafômetro são severas, incluindo multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O Detran-AM reforça a importância de evitar o consumo de álcool antes de assumir a direção, visando à segurança de todos durante as festividades carnavalescas.