Carreta com óleo de cozinha pega fogo e bloqueia trecho da BR-319; vídeo

Notícias do Amazonas – Uma carreta carregada com óleo de cozinha incendiou nesta sexta-feira (19/09) no km 123 da BR-319, em Rondônia. As chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta de todo o veículo.

De acordo com testemunhas, a fumaça pôde ser vista de longe e obrigou motoristas a parar no trecho, que ficou interditado por conta do fogo. Um vídeo feito por Joel Silva, morador da região, registrou a carreta em meio ao incêndio.

As autoridades ainda não informaram as causas do acidente nem se houve feridos.

