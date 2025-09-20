A notícia que atravessa o Brasil!

Carreta com óleo de cozinha pega fogo e bloqueia trecho da BR-319; vídeo

Incêndio ocorreu nesta sexta-feira, na altura do km 123 da rodovia que liga Manaus a Porto Velho

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 11:05 - Atualizado em 20/09/2025 às 11:10

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – Uma carreta carregada com óleo de cozinha incendiou nesta sexta-feira (19/09) no km 123 da BR-319, em Rondônia. As chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta de todo o veículo.

De acordo com testemunhas, a fumaça pôde ser vista de longe e obrigou motoristas a parar no trecho, que ficou interditado por conta do fogo. Um vídeo feito por Joel Silva, morador da região, registrou a carreta em meio ao incêndio.

As autoridades ainda não informaram as causas do acidente nem se houve feridos.

