Carreta da Saúde alcança mais de 15 mil atendimentos em 2025

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima destacou, nesta segunda-feira (28/04), o alcance das Carretas da Saúde, que registraram mais de 15 mil atendimentos no Amazonas no primeiro trimestre de 2025. Em Manaus, uma das unidades itinerantes está estacionada no Shopping São José, zona leste, e outra na Maternidade Azilda Marreiro, zona norte da capital.

No bairro São José, Wilson Lima acompanhou os trabalhos da Carreta da Saúde, que está com a oferta de 3.630 exames de imagem, sendo 1.980 ultrassonografias e 1.650 mamografias. Os atendimentos no local vão até o dia 2 de maio e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PUBLICIDADE

“Já estivemos no Monte dos Oliveiras, na Compensa e hoje estamos no Shopping São José, na zona leste, assim como estamos levando nossa Carreta para o interior, como Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva e outros municípios. A fila de mamografia, por exemplo, nós já zeramos e estamos levando para aqueles bairros onde há uma maior necessidade de atendimento”, afirmou o governador Wilson Lima.

De acordo com a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, no caso da mamografia, mulheres acima de 40 anos não necessitam de solicitação médica e agendamento prévio, podendo ser atendidas no horário das atividades.

“Trabalhar com as unidades móveis trouxe uma maior acessibilidade para a população, trouxe uma inovação no planejamento, na oferta de serviços aqui para a capital e Região Metropolitana”, reforçou a secretária.

PUBLICIDADE

Serviços

Além dos atendimentos na zona leste, a Carreta da Saúde segue em atividade na Maternidade Azilda Marreiro, na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. No local, estão sendo ofertadas tomografias de abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervical, torácica e lombossacral.

PUBLICIDADE

Em ultrassonografia, os exames são para abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, do aparelho urinário, da próstata via abdômen, obstétrica, transvaginal e pélvica.

No interior, a unidade itinerante está em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) e ficará posicionada na Praça da Juventude, localizada na avenida Amazonino Mendes, bairro Galo da Serra II, disponibilizando exames de mamografia e ultrassonografia.