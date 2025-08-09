Carreta da Saúde da Mulher em Manacapuru realizará mais de 500 exames gratuitos

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima vistoriou neste sábado (09/08) a Carreta da Saúde da Mulher em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, que entre os dias 8 e 13 de agosto oferecerá mais de 500 exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia para a população local. A iniciativa faz parte da estratégia do Governo do Amazonas de ampliar o acesso a exames especializados no interior e acelerar o diagnóstico precoce de doenças.

“Estamos trazendo a carreta para zerar ou diminuir as filas, para que as pessoas esperem menos tempo por um exame de imagem. Todos esses exames, essas ultrassonografias e as mamografias, nós estamos fazendo aqui, e a nossa carreta só vai sair daqui quando todo mundo for atendido”, afirmou o governador, destacando o compromisso com a saúde da região.

A unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está instalada no estacionamento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h até quarta-feira (13/08). A meta é realizar 530 exames, sendo 300 ultrassonografias e 230 mamografias, destinados a pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

As ultrassonografias incluem exames de abdômen total, abdômen superior, aparelho urinário, tireoide, transvaginal, obstétrica, pélvica e próstata via abdominal. O atendimento é realizado por equipe especializada, utilizando equipamentos de alta tecnologia.

Desde 2023, as Carretas da Saúde já realizaram mais de 70 mil atendimentos em todo o estado, passando por bairros de Manaus e municípios como Cacau Pirêra, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru. O programa conta com três unidades móveis: uma para tomografia e duas para mamografia e ultrassonografia, com o objetivo de descentralizar os serviços, reduzir filas e levar atendimento especializado ao interior do estado.

Em julho, Manacapuru recebeu a Carreta da Tomografia, que realizou 691 exames em uma semana, funcionando 24 horas para apoiar o Hospital Geral do município.

Moradora da cidade, a enfermeira Orlanda Florindo Ferreira, 39 anos, ressaltou a importância da unidade móvel. “A Carreta da Saúde facilita muito, pois alguns exames precisavam ser enviados para Manaus. Com a carreta, conseguimos agilizar o acompanhamento médico, como a realização de mamografias e outros exames que serão feitos aqui”, disse.

Na vistoria, estiveram presentes os deputados estaduais Alessandra Campelo e Cristiano D’Angelo, além da prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel.