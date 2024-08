Carreta de Saúde realiza atendimento em Parintins a partir da próxima semana

Notícias do Amazonas – A Carreta de Apoio à Saúde começa a atender no município de Parintins, a partir de terça-feira (6), no Bumbódromo. Os atendimentos vão durar três semanas e serão finalizados no dia 23 de agosto.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Além de mamografia, a Carreta de Saúde oferece diversos tipos de ultrassonografia: de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Os exames realizados na Carreta são direcionados a pacientes que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.

Redação AM POST