Carro é jogado para fora de estrada durante acidente na BR-174

Redação AM POST

Ao menos uma pessoa ficou ferida durante acidente de trânsito neste domingo (7°), na BR-174, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo (distante à 126,7 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, uma picape S10 e um carro modelo Celta colidiram no sentido do município. Com o impacto, o Celta foi jogado para fora da estrada e ficou com a frente destruída.

Um dos ocupantes do carro sofreu ferimentos pelo corpo e foi levado para uma unidade hospitalar.