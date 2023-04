Carro quase vai parar no meio do rio Amazonas após motorista esquecer de ativar o freio de mão

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 24, por pouco um Fiat Siena não parou no fundo do rio Amazonas no Porto de Parintins. O caso ocorreu por volta de 2 tarde.

Testemunhas relataram que o motorista realizou uma manobra para estacionar o carro, o que ocorreu normalmente. Ele teria saído para buscar passageiros em uma embarcação que acabava de ancorar no terminal hidroviário. No entanto, o motorista teria esquecido de ativar o freio de mão.

Como o banzeiro do rio estava forte e a balsa estava balançando, o carro foi recuando e quase caiu. As rodas traseiras do carro chegaram a ficar do lado de fora da balsa de ancoragem, causando preocupação de quem estava no local. O veículo só não caiu na água porque o casco de uma embarcação ancorada no local ajudou a impedir a queda.

O carro foi rebocado com ajuda de outros motoristas e agentes que trabalham no Porto. Ninguém se feriu.