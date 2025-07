Carro vai parar debaixo de ônibus e fica amassado como uma latinha durante grave acidente em Manaus

Notícias do Amazonas – Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro modelo Fiat Toro foi registrado na nesta segunda-feira (29/07), no cruzamento da Rua 21 com a Rua 23, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações de moradores que presenciaram o ocorrido, a colisão foi forte, causando danos significativos à estrutura frontal dos dois veículos. Apesar do impacto, não houve feridos e os prejuízos foram apenas materiais.

De acordo com com testemunhas o carro atravessou um cruzamento sem qualquer sinal de redução de velocidade, ignorando a preferencial e colidindo diretamente com o ônibus, que seguia sua rota.

Equipes da empresa responsável pelo transporte público estiveram no local para prestar apoio, assim como agentes de trânsito, que organizaram o fluxo de veículos na região até a liberação da via. O trânsito ficou parcialmente interrompido por alguns minutos.

O episódio serve como alerta para condutores redobrarem a atenção em cruzamentos e vias de bairro, especialmente nos horários de pico.