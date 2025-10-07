A notícia que atravessa o Brasil!

Carteira de Identidade Nacional é dez vezes mais segura que o antigo RG, aponta estudo

Documento unifica o CPF, traz QR Code, código MRZ e múltiplas camadas de segurança digital, garantindo maior proteção contra fraudes.

Por Jonas Souza

07/10/2025 às 13:24

Notícias do Amazonas  – A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que vem substituindo o antigo Registro Geral (RG) em todo o país, representa um avanço significativo na segurança e modernização dos documentos de identificação dos brasileiros. Desenvolvida com tecnologia de ponta, a CIN é considerada até dez vezes mais segura que o modelo anterior, segundo estudos recentes.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação do Amazonas (IIACM), Mahatma Porto, a nova carteira utiliza mecanismos antifraude e recursos gráficos avançados que dificultam a falsificação do documento físico. Já no meio digital, as informações são protegidas por múltiplas camadas de segurança e criptografia, acessíveis apenas a órgãos autorizados.

“A CIN se mostrou dez vezes mais segura do que o documento anterior. Ela é conectada em todo o Brasil e a integração de informações traz essa segurança. Devido a esses itens, é muito mais fácil identificar qualquer tipo de falsificação ou fraude”, destacou Mahatma Porto.

Um dos principais diferenciais da CIN é a unificação do número de identificação com o CPF, o que elimina duplicidades e garante um registro único para cada cidadão em todo o território nacional.

“A CIN possui um número único válido em todo o país. Com essa numeração unificada, a pessoa é individualizada de forma inequívoca. Além disso, os dados vinculados ao CPF são validados por meio da coleta biométrica, assegurando a autenticidade da identidade”, explicou o diretor.

O documento também conta com um QR Code para validação digital em tempo real e um código MRZ (o mesmo utilizado em passaportes), integrados à base de dados da Receita Federal do Brasil, o que garante ainda mais confiabilidade das informações.

Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Amazonas já ultrapassou a marca de 850 mil Carteiras de Identidade Nacional emitidas, sendo o segundo estado da Região Norte com o maior número de emissões.

A nova tecnologia tem sido bem recebida pela população. “A CIN traz uma tranquilidade maior para todos nós, principalmente pela dificuldade de falsificação. Hoje temos mais confiança em apresentar nossos documentos sem medo de fraude”, afirmou a nutricionista Cláudia Patrícia, uma das cidadãs que já aderiu ao novo modelo.

Com a integração nacional e os novos mecanismos de validação, a Carteira de Identidade Nacional representa um passo importante para a modernização dos serviços públicos e a segurança digital dos brasileiros.

