Cartões do Auxílio Estadual Enchente no valor de R$ 300 começam a ser entregues em Anamã

Redação AM POST

O governador Wilson Lima deu continuidade à Operação Enchente nesta sexta-feira (07/05) e coordenou a entrega de um pacote de ações na cidade de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus). Os moradores da localidade foram os primeiros no estado a receber o Auxílio Estadual Enchente no valor de R$ 300.

O município é o 13º visitado pelo governador nesta operação, que tem levado ajuda humanitária, água potável e ações nas áreas social, de saúde e de fomento, como anistia de dívidas e operações de crédito, aos municípios em Situação de Emergência decretada em razão da cheia.

Conforme dados da Secretaria Executiva de Ações de Proteção e Defesa Civil, a cidade de Anamã, no Baixo Solimões, já contabiliza 9.570 pessoas afetadas pela enchente do rio. A cidade é um dos municípios com a situação mais crítica em todo o Amazonas, com as águas cobrindo praticamente toda a cidade e a locomoção sendo possível apenas por meio de embarcações.

“O caso de Anamã é muito emblemático, porque toda a cidade acaba indo para baixo d’água”, avaliou o governador. Wilson Lima destacou que, com a operação, o Estado busca levar mais dignidade às famílias de Anamã e diminuir os prejuízos trazidos pela cheia.

“Nós estamos trazendo ajuda humanitária, uma unidade de saúde. Estamos nos preocupando com a questão da água potável, que é um problema grave nesse momento. Estamos, também, lançando hoje o nosso Auxílio Estadual Enchente para aquelas famílias que estão sendo atingidas pela subida dos rios”, disse o governador.

Os moradores do município foram os primeiros a receber do governador os cartões magnéticos que dão direito ao Auxílio Estadual Enchente. O benefício de R$300 – pago em parcela única – foi lançado na última quinta-feira (06/05) por Wilson Lima. Têm direito ao valor às famílias que tiveram as casas inundadas. A previsão é beneficiar 100 mil famílias em todo o estado.

A dona de casa Thaís Rodrigues, 28, foi uma das beneficiadas e agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Chega em boa hora porque eu tenho três crianças, meu marido está desempregado, então eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e ao governador que teve essa ideia de fazer isso. Eu agradeço muito”, reforçou Thaís.

Ajuda humanitária – O Governo do Amazonas entregou diversos itens de ajuda humanitária para a população do município. Foram repassadas cestas básicas, álcool em gel e sabonetes para higiene pessoal, doados por empresas do Polo Industrial de Manaus. Além disso, o órgão repassou cerca de 43,5 metros cúbicos de madeira para moradores.

Balsa Hospitalar – Na passagem por Anamã, Wilson Lima acompanhou os trabalhos de servidores na Balsa Hospitalar disponibilizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), especialmente para a aplicação de vacinas contra a Covid-19.

A unidade flutuante de saúde presta atendimento à população do município neste momento em que a cheia invadiu o Hospital Francisco Sales de Moura. A estrutura, que oferece serviços de urgência e emergência, é equipada com sala de parto e alojamentos para as enfermarias, inclusive para pacientes com Covid-19.

Água potável – O Governo do Estado instalou uma Estação de Tratamento Móvel de água instalada na cidade. A estrutura, que foi vistoriada pelo governador, faz a captação e tratamento da água do rio para abastecer a população no município. A cheia comprometeu o fornecimento de água potável para consumo. Em média, a estação tem capacidade para distribuir 15 mil litros de água purificada em 9 horas.