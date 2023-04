Casal desaparece no Rio Negro e bombeiros iniciam busca no interior do AM

Redação AM POST

Na terça-feira, 28, José Nilson Bernardo e Maria Graça Bernardo saíram para pescar e voltariam na quinta-feira, 30. No entanto, os pescadores não retornaram.

O sumiço ocorreu na zona rural de Novo Airão. Durante as buscas, uma das canoas usadas pelos dois foi encontrada amarrada a uma árvore e a outra segue desaparecida.

José e Maria utilizavam duas canoas durante a pescaria. A embarcação maior servia como base para os dois e uma outra menor era utilizada pelo casal para auxiliar na pescaria na parte baixa do igapó.

Como eles não retornaram, parentes e vizinhos começaram a fazer buscas pelos dois. A família encontrou a embarcação menor amarrada a uma árvore com alguns peixes podres dentro e as malhadeiras continuavam estiradas na água.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Novo Airão foram acionados e iniciaram as buscas pelo casal no sábado, 1. Segundo o responsável pelas buscas, Márcio Cavalcante, pessoas disseram ter visto a canoa grande do casal descendo o rio, próximo à Comunidade do Arara, na Zona Rural de Manaus.

“Neste domingo, tinham seis botes à procura do casal, sendo nós, da Defesa Civil, Bombeiros e quatro botes de comunitários. Fizemos a varredura geral no local e não foi encontrado nada, apenas uma canoa pequena com uma malhadeira e três malhadeiras na água com peixe podre. Descemos até a comunidade do Arara e lá disseram que tinha passado um canoão vermelho com tolda”, contou o coordenador.