Casal se reconcilia na saída de hospital após briga com terçadadas e socos em Itacoatiara

Um casal, identificado apenas como Celso e Miriã, se reconciliou após receber alta médica do hospital de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), na noite deste sábado (21), após briga entre eles com direito a terçadadas e socos.

Segundo informações de um portal local do município (portal do Jotta), os dois são moradores de rua e tiveram uma discussão na Praça da Polícia naquele município. Na ocasião, a mulher desferiu um golpe de terçado na cabeça do marido que revidou com socos no rosto dela.

Os dois foram socorridos e levados até o hospital de Itacoatiara. Ao saírem da unidade hospitalar, os dois se abraçaram, se beijaram e trocaram declarações. O momento foi flagrado por jornalistas locais.

Ao serem questionados sobre o motivo da briga, os dois afirmaram que a esposa teve um ataque de ciúmes em um momento de bebedeira.