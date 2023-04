Casamento coletivo é realizado por 26 casais indígenas de 13 etnias no Amazonas

Redação AM POST

Na última quinta-feira, 20, um casamento coletivo de 26 casais indígenas de 13 etnias ocorreu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

A cerimônia foi celebrada pelo juiz-corregedor auxiliar do Amazonas, Áldrin Henrique Rodrigues. De acordo com a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM), o casamento contou com casais das etnias Baniwa, Dessano, Baré, Kubeo, Tuyuka, Tukano, Barassana, Tariano, Arapasso, Piratapuya, Ybamasã, Hupda e Wanano.

Ao realizar a clássica pergunta ao primeiro casal, se eles aceitavam casar-se, o questionamento precisou ser traduzido para a língua baniwa, pois os dois não entendiam o português.

O juiz finalizou a celebração declarando “casados” nas línguas tukano, baniwa e nheengatu. Ele passou a ser o primeiro a finalizar uma cerimônia de casamento coletivo em quatro línguas, sendo três de povos originários.

O evento foi organizado pela Prefeitura do Município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o cartório extrajudicial de São Gabriel e com apoio da CGJ e do Tribunal de Justiça do Amazonas.