Casas de shows são autuadas em Manaus durante fiscalização

Um total de 61 autuações foram aplicadas, entre a noite de ontem (28/07) e a madrugada deste sábado (29/07), durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF). A ação esteve em 13 estabelecimentos, entre bares e casas de shows, nas zonas sul e leste de Manaus. A maioria das autuações foi aplicada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), após identificar condutores descumprindo a legislação de trânsito.

Além das 56 autuações aplicadas pelo IMMU, agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) aplicaram cinco notificações/autuações em estabelecimentos. Durante as inspeções, os órgãos identificaram que os locais estavam descumprindo as autuações que já haviam sido aplicadas e estavam funcionando sem documentação exigida.

Equipes da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizaram ações de conscientização. A ideia é conscientizar os comerciantes, pais e responsáveis para evitar a presença de crianças e adolescentes nos ambientes fora do horário permitido e desacompanhados.

Todas as atividades foram realizadas em conjunto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Secretaria Executiva de Inteligência (Seai), Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), com a Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Civil (PC-AM).

De acordo com delegado Fabiano Rosas, durante a CIF foi identificado que parte dos estabelecimentos fiscalizados, que já haviam sido alvo de ações anteriores, já estavam com pedido de documentação exigida solicitada junto aos órgãos fiscalizadores. “A gente percebe que os alvos, onde estamos constantemente fazendo a CIF, estão se regularizando. Os estabelecimentos novos estão sabendo que existe essa fiscalização. E tivemos vários notificados que devem procurar se regularizar”, ressaltou o delegado.

O delegado ressaltou, ainda, que os pontos fiscalizados foram alvos de denúncias e demonstra a presença do Estado, por meio das forças de Segurança, Salvamento e órgãos fiscalizadores. Reforçou, também, que a população pode seguir contribuindo com o trabalho da polícia.

“A população pode ajudar também, fazendo denúncias pelo 181, daqueles bares que estão funcionando irregular, que está incomodando a população e encaminhar essas denúncias, que serão tomadas as medidas para a fiscalização por meio da CIF”, afirmou Rosas.

Redação AM POST