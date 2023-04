Caso de poliomielite no Peru acende alerta para vacinação no Amazonas

Redação AM POST

Caso de poliomielite no Peru acendeu alerta para vacinação no Amazonas nesta sexta-feira, 31, por conta da proximidade de fronteira com o país, as autoridades de saúde brasileiras pedem atenção para imunização. A intenção é reforçar a cobertura vacinal contra a doença, que atualmente está em 76,9% no estado amazonense.

Um estudo da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) foi usado para orientar as instruções do governo do Amazonas frente ao combate e a investigação de casos de Paralisia Flácida Aguda (PFA), sintoma sugestivo para poliomielite.

De acordo com a OPAS, o vírus da poliomielite derivado da vacina tipo 1 no Peru, país pertencente à Tríplice Fronteira que inclui também Brasil e Colômbia. Esse poliovírus surgiu após as baixas coberturas vacinais nos três paises.

Baixas coberturas

Com isso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP/AM) alerta que os esforços são voltados a evitar o risco de reintrodução do poliovírus selvagem. As autoridades de saúde do Amazonas alertam que a imunização deve ser intensificada em todo o Amazonas, para alcançar as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) para a vacinação contra a poliomielite que é de 95%.

As baixas coberturas vacinais contra poliomielite no Amazonas seguem em anos anteriores: 67,7% (2021), 68,2% (2020) e 83,2% (2019). Os dados foram consolidados pela FVS-RCP com base no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) do Ministério da Saúde.

Prevenção

A vacinação é a principal medida de prevenção da poliomielite. O esquema vacinal consiste em três doses de vacina inativada poliomielite (VIP), aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Devem ainda ser administradas duas doses de reforço, a primeira aos 15 meses e a segunda aos 4 anos de idade.