Caso Flávio: Procurador apoia pedido do MP-AM de levar Alejandro e Paola Valeiko a Júri Popular

O procurador de Justiça Carlos Lélio Lauria Ferreira se manifestou na segunda-feira (28), a favor de levar Alejandro Molina Valeiko e Paola Valeiko Molina, filhos da ex-primeira-dama de Manaus Elisabeth Valeiko, ao Tribunal do Júri por envolvimento no assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido em setembro de 2019. Recurso do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) é contra decisão que os impediu de serem julgados pelo Júri Popular.

Os irmãos foram denunciados em dezembro de 2019, juntamente com Elizeu da Paz, Mayc Vinícius Parede e José Edvandro Júnior. Entretanto, no fim do ano passado o juiz Celso de Paula, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, decidiu impronunciar Alejandro e absolver Paola e José Edvandro, e levar a Júri Popular apenas Elizeu e Mayc.

Para o procurador, “a conduta omissiva de Alejandro criou o risco do resultado das condutas criminosas de Elizeu e Mayc”. Por isso, ele deve ser pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Em relação a Paola, que foi denunciada pela prática do crime de fraude processual, magistrado sustenta que, no dia do crime, ela “limpou as manchas de sangue” no chão da casa de Alejandro. O procurador se convenceu que Paola “agiu com a intenção de atrapalhar as investigações ao proceder tal limpeza”. Conforme ele, Paola declarou à polícia ter limpado o sangue no chão com papel umedecido, “sem saber que poderia prejudicar o trabalho da polícia”, e “não mencionou, em momento algum, a versão apresentada por sua mãe e seu marido de que teria removido as manchas de sangue para que a cadela da residência não lambesse e espalhasse sangue pela casa, ficando clara a intenção de simplesmente apagar vestígios que pudessem comprometer Alejandro”.

