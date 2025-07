Casos e mortes por vírus respiratórios caem no Amazonas em 2025, aponta novo boletim da Saúde

Notícias do Amazonas – O Amazonas registrou queda nos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a vírus respiratórios em 2025. De acordo com o Informe Epidemiológico atualizado nesta segunda-feira (28/07) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), foram 892 casos notificados no período de 1º de janeiro a 26 de julho deste ano, contra 1.403 casos registrados no mesmo intervalo de 2024 — uma redução de 36,4%.

A queda também foi observada no número de mortes. Em 2025, foram confirmados 47 óbitos por vírus respiratórios, ante 64 no ano anterior, o que representa redução de 26,6%. Do total de mortes deste ano, 20 foram por Covid-19, 20 por influenza A, quatro por rinovírus, duas por influenza B e uma por parainfluenza.

A faixa etária mais atingida nas últimas três semanas analisadas (06 a 26 de julho) foi a de menores de 1 ano (56% dos casos), seguida por crianças de 1 a 4 anos (20%) e pessoas com 60 anos ou mais (13%). Entre os vírus mais identificados nas amostras processadas pelo Lacen-AM estão rinovírus (51%), vírus sincicial respiratório (41,2%), coronavírus SARS-CoV-2 (12,3%), adenovírus (8,2%), influenza A (4,1%) e metapneumovírus (1,4%).

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, atribui os avanços à integração entre as áreas de vigilância e assistência da SES-AM, que conta com 17 unidades de referência para SRAG. Iniciativas como o programa Alta Oportuna, nos prontos-socorros infantis, ajudam a manter o controle dos casos ao oferecer medicação e orientações já no momento da alta hospitalar, evitando internações repetidas.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reforça a importância de medidas de prevenção como o uso de máscaras por pessoas com sintomas e grupos de risco, além da vacinação contra Covid-19 e Influenza, distribuída em todo o estado.

O boletim completo está disponível no site da FVS: www.fvs.am.gov.br.