Cavalo vítima de maus-tratos é resgatado no Careiro da Várzea

Redação AM POST

Policiais Militares do 3º Pelotão, resgataram, na manhã desta terça-feira (27/04), um cavalo vítima de maus-tratos em uma comunidade do município do Careiro da Várzea, distante 25 quilômetros de Manaus.

Os policiais receberam a denúncia dos comunitários sobre os maus-tratos do animal, eles relataram o caso em um aplicativo de mensagens. O animal foi encontrado no km 14 da comunidade Cambixe.

Segundo informações de comunitários, o cavalo estava há pelo menos três dias amarrado, ao relento e sem alimento. O suposto dono do animal não foi encontrado no momento do resgate.

O animal foi resgatado e encaminhado até a sede do município do Careiro da Várzea, onde foi alimentado e analisado por um veterinário.

*Com informações da assessoria de imprensa