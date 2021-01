Central de Medicamentos do AM recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manhã deste sábado (16/01). Os insumos serão utilizados para reforçar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de saúde do estado e serão entregues imediatamente.

A glicose de concentração 50% é utilizada para manter o equilíbrio glicêmico dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Cema ainda aguarda mais 670 mil ampolas que devem chegar ao longo dos próximos dias. Cada ampola possui 10 ml de glicose 50%.

“Há um consumo muito alto do item e a procura aumentou em todo o país, o que tem tornado as entregas do que foi adquirido um pouco mais demorada”, disse o coordenador da Central de Medicamentos, Cláudio Nogueira.

Serão priorizados, para distribuição, hospitais e SPAs da capital que possuem maior demanda pelo item e, posteriormente, as unidades de saúde do interior do estado, conforme as solicitações realizadas por meio do sistema Ajuri, por onde são feitos os pedidos.

Central de Medicamentos

A Cema, unidade de apoio da SES-AM, é responsável por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares.

Com ajustes e reestruturação da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando começou a gestão, esse índice era de apenas 12%.