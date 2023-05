Central Integrada de Fiscalização (CIF) autua dois estabelecimentos em fiscalização de sucatarias na zona norte de Manaus

Foi deflagrada nesta sexta-feira, 19/05, uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), com foco em estabelecimentos que comercializam sucatas para verificar a venda de materiais roubados ou furtados, além da legalidade de funcionamento dos locais. A ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) visitou 12 locais na zona norte de Manaus.

A fiscalização tem como foco verificar a presença de materiais como ferro, cobre e fiação elétrica que são furtados e vendidos em estabelecimentos de sucataria nos bairros Novo Israel, Monte das Oliveiras e Colônia Terra Nova. Na ação foram aplicadas duas autuações pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com o Tenente Delgado, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a atividade teve como objetivo o caráter fiscalizatório para inibir a compra e venda de materiais roubados ou furtados do patrimônio público e privado na capital.

“A operação consiste no combate ao comércio ilegal de sucatas, fios de cobre e outros materiais roubados, para poder inibir esse tipo de ação nos bairros, além de verificar se os estabelecimentos estão com as documentações todas regularizadas junto aos órgãos reguladores da prefeitura”, disse o tenente.

No bairro Novo Israel, os estabelecimentos Sucatão CRG e Sucatão, foram flagrados funcionando sem possuir alvará para funcionamento, onde foram notificados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB) e autuados pela Semmas por falta de licenciamento ambiental para as atividades. Outro estabelecimento sem nome foi notificado por falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Efetivo

Participaram da CIF, além dos órgãos da SSP-AM, o Instituto Estadual de Pesos e Medidas do Amazonas (IPEM-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) também participou da fiscalização, assim como Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), além da concessionária Amazonas Energia.

Redação AM POST