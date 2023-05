Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais recebe visita técnica do Ministério da Saúde

Redação AM POST

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), recebeu, nesta sexta-feira (12/05), visita técnica do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O CRIE atende a população portadoras de imunodeficiências e outras condições especiais de morbidades e determinados grupos de risco que necessitam de imunobiológicos especiais para doenças, que são disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O centro faz parte da FVS-RCP, mas, por se tratar de um serviço especializado que exige atendimento de assistência em saúde de forma imediata, o CRIE funciona na estrutura da Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), na zona centro-oeste de Manaus.

Participou da visita técnica o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde, Eder Gatti Fernandes. A visita foi conduzida pela FVS-RCP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apresentamos toda a estrutura do CRIE e todo o serviço realizado pelo Centro ao Ministério da Saúde, incluindo fluxo de atendimento e público-alvo. Foi uma oportunidade de mostrarmos todo o compromisso que a FVS-RCP tem para com este público especializado”, ressalta Tatyana.

Também conduziu a visita técnica, a coordenadora técnica do CRIE, Solange Andrade, que também destacou a importância da visita para o fortalecimento da atuação do Centro no estado. “Mostramos para o diretor a nossa atuação no estado e nossa infraestrutura. E também reafirmamos a nossa parceria entre estado e municípios para a expansão de nossas ações”, pontua Solange.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CRIE

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) faz parte da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Implantado em 1997, o CRIE está lotado na sede da Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), na zona centro-oeste de Manaus. A unidade dispõe de um contato Whatsapp para tirar dúvidas da população: (92) 99504-2483.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Imunobiológicos oferecidos no CRIE

Vacina inativada contra poliomielite (VIP), Vacina contra hepatite B (HB) e imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHHB), Vacina contra hepatite A (HA), Vacina contra varicela (VZ) e imunoglobulina humana antivaricela-zoster (IGHVZ), Imunoglobulina Humana Antirrábica (IGHR), Vacina contra influenza(INF), Vacinas contra Pneumococo, Vacina contra Haemophilus influenzae do tipo b (Hib), Vacina contra meningococo conjugada – C (MncC), Imunoglobulina humana a ntitetânica (IGHT), Vacina tríplice acelular (DTPa), Vacina contra Mpox.