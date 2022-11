Cerca de 300 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas durante o jogo do Brasil nesta segunda-feira

Redação AM POST

Um grupo de 300 torcedores aproveitaram a oportunidade de se vacinar contra a Covid-19 durante jogo da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (28/11), durante a partida contra a Suíça, os fãs do futebol tiveram a oportunidade de atualizar o esquema vacinal contra o novo coronavírus, no Podium da Arena da Amazônia, na zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A vacinação contra a Covid-19 é uma iniciativa da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

“Essa estratégia é um golaço do Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura (de Manaus), porque assim a gente consegue tornar mais acessível à vacina com mais de 10 pontos de vacinação”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, acrescentando que, em Manaus, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível nos postos de vacinação da capital.

Uma das pessoas que aproveitaram a oportunidade para atualizar o esquema vacinal foi o técnico de telecomunicação Levy Lira, de 22 anos, que tomou a 1ª Dose de Reforço. “Eu trabalho durante a semana e não estava dando para vir (me vacinar). Fiquei sabendo da campanha de vacinação na Arena e vim correndo”, disse.

Continua depois da Publicidade

Outra torcedora que atualizou o esquema vacinal contra a Covid-19, durante o jogo, foi a estudante Rebeca Nascimento, de 17 anos. “Precisamos nos prevenir (contra a Covid-19). Temos que ter essa precaução por nós e pela nossa família também”, afirmou a estudante que também tomou a 1ª Dose de Reforço.

Vacinação

No primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, na quinta-feira (26/11), 564 pessoas atualizaram o esquema vacinal contra a Covid-19 na Arena da Amazônia.

Continua depois da Publicidade

A equipe de Saúde do Amazonas durante a Copa na Arena, é composta de 75 técnicos, entre profissionais da FVS-RCP e da SES-AM. A vacinação ocorreu em 10 postos abertos na área do evento. Foram disponibilizadas vacinas das fabricantes Janssen, Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca.

Assistência em Saúde

O evento conta com apoio de um ambulatório e uma equipe multiprofissional de saúde formada por médicos, enfermeiros e técnicos da SES-AM, para prestar assistência aos torcedores na Arena da Amazônia. Os atendimentos ocorrem em parceria com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM)

Continua depois da Publicidade

A secretária executiva adjunta de Urgência e Emergência da SES-AM, Glenda Nascimento, ressalta que uma ambulância de Unidade de Suporte Avançado (USA), em parceria com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), também ficou à disposição para prestar socorro ao público em casos de maior gravidade.

“A SES-AM está na retaguarda desse grande evento, ofertando ambulatório com medicação, ambulâncias e nossas unidades hospitalares estão na retaguarda em todos os dias de jogos do Brasil, preparados para o caso de ter que receber torcedores. Além da vacinação, porque torcer para o Brasil é torcer para erradicar a Covid-19”, disse.