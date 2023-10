Cerca de 74 mil famílias são afetadas pela estiagem no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, instituído no dia 29 de setembro pelo governador Wilson Lima, divulgou um boletim com informações atualizadas sobre a seca no Amazonas, nesta segunda-feira (09).

De acordo com o boletim atualizado, o Amazonas tem 297 mil pessoas afetadas até o momento. No último relatório, eram 273 mil pessoas afetadas. Também houve um crescimento no número de famílias atingidas, subindo de 68 mil para 74 mil.

Até as 14h, havia 43 municípios em situação de emergência, 17 cidades em alerta, 0 em atenção e 2 em normalidade.

Redação AM POST