Cestas básicas são enviadas para apoiar famílias afetadas pela estiagem na RDS Rio Amapá

Moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Amapá – Unidade de Conservação (UC) gerida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus) – vão receber ajuda humanitária. Nesta terça-feira (07/11), 85 cestas básicas foram enviadas para apoiar famílias impactadas pela estiagem.

Essas doações foram providenciadas pela Defesa Civil do Amazonas. No total, quatro comunidades da UC serão beneficiadas. Das cestas, 25 serão direcionadas à comunidade Urucury, 17 à Santa Maria, 27 ao Pandegal, e outras 16 serão destinadas a auxiliar os moradores da comunidade Santa Eva.

Nesta tarde, os fardos foram embarcados em Manaus e seguiram em direção à UC, com previsão de chegada no porto fluvial da comunidade Democracia no dia 10 de novembro, devido à distância e dificuldade logística para acesso, com a seca dos rios. As entregas para as respectivas comunidades devem ocorrer no mesmo dia.

“A secretaria está dando total apoio na logística para que essas cestas cheguem até as comunidades. Já fizemos uma força-tarefa, os comunitários que possuem embarcação, rabeta, vão estar se deslocando até o porto fluvial, com o apoio de combustível pela secretaria, todo o apoio de embarcação, e todas as cestas chegarão até as comunidades que estão mais isoladas”, destacou o gestor da RDS Rio Amapá, Rosivan Moura.

A RDS Rio Amapá é a quinta Unidade de Conservação apoiada diretamente pela Sema, juntando-se às RDS do Rio Madeira, Piagaçu Purus, Rio Negro e Uatumã. Agora, são 1.734 cestas básicas entregues para famílias residentes em 62 comunidades inseridas em áreas protegidas do Estado.

A situação da estiagem nas Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas tem sido acompanhada diariamente pela Sema, junto à Defesa Civil do Amazonas e apoio de Organizações da Sociedade Civil (OSC). Um Grupo de Trabalho foi instituído, junto a outras instituições que apoiam a gestão de UC, para que o auxílio humanitário chegue também a outras comunidades isoladas em UC sob gestão do Estado.

Redação AM POST